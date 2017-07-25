ظهور مفاجئ لأكبر غواصة ذرية في العالم قبالة السويد

طفت غواصة “دميتري دونسكوي” الذرية الروسية وهي الأكبر في العالم عند سواحل السويد في بحر البلطيق قادمة من بحر الشمال، ما أثار حفيظة ستوكهولم رغم حيادها ونهجها لعدم الانحياز.

قيادة الأسطول الروسي، كانت قد أعلنت مؤخرا أن “دميتري دونسكوي” سوف تعبر البلطيق قرب مياه الدنمارك والسويد قادمة من بحر الشمال في طريقها إلى قاعدة كرونشتادت البحرية الروسية في مقاطعة لينينغراد شمال غرب روسيا.

وذكرت قيادة الأسطول، أن الغاية من استدعاء “دميتري دونسكوي” من مناوبتها في بحر الشمال، المشاركة في مراسم الاحتفال بعيد تأسيس الأسطول الروسي الذي تحييه روسيا الأحد الأخير من يوليو كل عام.

نبأ عبور “دميتري دونسكوي” بمحاذاة مياه الدنمارك وبعدها السويد، أثار حفيظة الأخيرة التي احتجت كذلك على النشاط البحري والجوي الروسي المكثف في أجواء ومياه المنطقة.

“دميتري دونسكوي” التي يصل طولها إلى 172 وعرضها إلى 23 مترا، مزودة بمفاعلين ذريين يعملان بالماء الثقيل بما يجعلها تتمتع بقدرة دفع تبلغ 100 ألف حصان موزعة على وحدتي حركة بقوة 50 ألف حصان لكل منهما، وبسرعة تتفوق بها على جميع مثيلاتها.

مواصفات “دميتري دونسكوي”

سرعة العوم طوفانا 12 عقدة بحرية

سرعة العوم غوصا 27 عقدة بحرية

عمق الغوص 400 متر

مدة الابحار بلا إمداد 180 يوما

أفراد الطاقم 162 بينهم 52 ضابطا بحريا

الغاطس المائي طوفانا 23200 طن

الغاطس المائي عوما 49800 طن

الأسلحة

20 صاروخا نوويا عابرا للقارات بشدة تدميرية قدرها 200 كيلو طن لكل منها

6 طوربيدات عيار 533 ملم

22 طوربيدا من طراز “53-65 كا”

8 منظومات دفاع جوي من طراز “إيغلا”

طوربيدات صاروخية