مهرجان صيف حائل 38 تجاوزت مبيعاته نصف مليون ريال خلال شوال

لاقى مهرجان صيف حائل38 واللذي نظمته أمانة منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للإحتفالات الرسميه .. اقبالاً كبيراً من أهالي وزوار منطقة حائل حيث وفرت الأمانه كافة السبل من محلات مكيفه ومجهزه ومسطحات خضراء وصاله داخليه ومسرح مكشوف دعماً للأيادي السعوديه الراغبه بالمشاركه من حرفيين وطباخات ومعارض مبيعات واماكن مخصصه للكافيهات ومواقف لعربات الـ ( فود ترك ) جميعها تقدم لهم بالمجان دعماً لهم وفتح مجال لتحسين اقتصادهم , حيث تجاوزت مبيعات الحرفيين والطباخات والألعاب والمعارض نصف مليون ريال خلال شهر شوال.

وأوضح سعد الثويني رئيس اللجنة الإعلامية أن أمانة المنطقة وفق توجيهات أمين المنطقه المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس تحرص بشكل كبير على مشاركة الكوادر السعودية العاملين بأيديهم من نساء ورجال حيث تم توزيع محلات مجهزه بالكامل للحرفيين والحرفيات والطباخات بالمجان كذلك توفير مواقع لأصحاب العربات والمبيعات ومقطورات الفود ترك وتقسيم اركان للبائعات والمصورات وفتح جناح كامل للرسامين التشكيليين والخطاطين مما اوجد تنويع وتجديد في مهراجان صيف هذا العام مغاير عما سبقه من أعوام.

ومن جانب آخر حقق المعرض النسائي المقام بالصالة الرئيسية بمنتزه المغواة في فعاليات صيف حائل مبيعات تجاوزت 60الف ريال في مدة 20 يوم من انطلاق المعرض, حيث خصص 27 ركن تقريباً تنوع مابين مصورات وأركان بيع وصيانة جوالات بكوادر نسائيه وقرطاسيه نسائيه وبيع عطورات وملابس أطفال ونساء وشنط واكسسوارات وكافيها نسائيه وبيع جلابيات وأواني منزليه.

حيث بينت مشرفة المعرض النسائي الاستاذه عفاف راشد الشمري أن الإفبال على المعرض النسائي لاقا اقبالاً كبيراً من قبل زوار مهرجان صيف حائل38 وهذه هي مشاركتي الثانيه لإقامة معارض حيث تم استدعائي من قبل أمانة المنطقة بحكم مشاركتي السابقه وبدوري كونت فريق من مصورات وبائعات قامت الأمانه مشكوره بتجهيز اركان مخصصه لهن داخل الصالة الرئيسية وتوفير كافة الخدمات التي تحتاجها الأركان وتسلميها لنا بالمجان مما اسهم بنجاح المعرض وجذبه للعديد من الزوار والذي بدوره نتج عنه مكاسب ماديه ومعنويه لجميع المشاركات بالمعرض فمن لم تستفد منهن مادياً استفادت دعائياً من خلال المعرض.