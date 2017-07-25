 أتربة و غبار على مناطق من المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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أتربة و غبار على مناطق من المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات

أتربة و غبار على مناطق من المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على المرتفعات
واس - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على منطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وطقس معتدل مع فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة والطائف. كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وتبوك ، في حين يبقى الطقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شرق المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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