 رئيس المجلس البلدي يؤكد اقرار  اللائحة المالية للمجالس البلدية ستكون لها الاثر بدعم التنمية الخدمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيس المجلس البلدي يؤكد اقرار  اللائحة المالية للمجالس البلدية ستكون لها الاثر بدعم التنمية الخدمية

رئيس المجلس البلدي يؤكد اقرار  اللائحة المالية للمجالس البلدية ستكون لها الاثر بدعم التنمية الخدمية
المناطق - حائل

أعرب رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل الاستاذ فهد سعد العامر بأسم الرئيس ونائبة و أعضاء المجلس البلدي عن خالص الشكر والامتنان لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة صدور اللائحة المالية للمجالس البلدية… التي أقرها مؤخرا مجلس الوزراء
وأكد العامر ان الموافقة السامية الكريمة التي نصت عليه اللائحة يبرهن على حرص قيادة هذا الوطن المعطاء وباهتمام معالي وزير الشئون البلدية والقروية  بدعم وتشجيع دور  المجالس البلدية والدور الذي يقومون به… ومتطلعين بحول الله وعونه أن تكون اللائحة المالية للمجالس دور ملموس في حراك العمل الخدمي والنهوض بمستوی العمل والكفاءة المنوطة التي يتطلع لها الوطن والمواطن …

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