بدء العمل بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بحائل .. رئيس اللجنة : نحث الجميع بالتعاون مع البرامج وزيارة اللجنة …

أتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحائل كافة مراحل الانتقال الی مبناها الجديد الواقع علی امتداد شارع ابن باز بالجامعيين .. وباشر موظفو وموظفات لجنة التنمية الاجتماعية بحائل عملهم بالمقر، بعد انتقال جميع أعمال اللجنة الاجتماعية

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ منيف الفداغي: “يخدم المقر الجديد تطلعاتنا وخططنا المستقبلية في دعم أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بعد توفير كل التجهيزات والخدمات والمرافق الضرورية”، كما وضعت جميع الترتيبات التي تتضمن سلامة جميع الأنشطة والبرامج والتدريب مما يعزز من خطط أعمال الجانب الرجالي والنسائي .. .

وبين الفداغي ، أن المبنى الجديد سوف يرفع من مستوى الخدمات والبرامج الاجتماعية والتدريبية المقدمة للمجتمع وتوفير الحوافز الكفيلة بالاستمرارية لخدمة المجتمع ..

حاثا الجميع بالزيارة والاطلاع والتعاون مع كل أوجه برامج اللجنة والقيام بالدور الاجتماعي المنوط ..