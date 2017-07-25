 إسرائيل: عودة جميع طاقمنا بالسفارة في عمان بمن فيهم قاتل الأردنيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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إسرائيل: عودة جميع طاقمنا بالسفارة في عمان بمن فيهم قاتل الأردنيين

إسرائيل: عودة جميع طاقمنا بالسفارة في عمان بمن فيهم قاتل الأردنيين
المناطق - رويترز

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عودة جميع طاقم السفارة في العاصمة الأردنية، بما في ذلك حارس الأمن المتورط بقتل أردنيين اثنين، إلى إسرائيل، وفقاً لوكالة رويترز.

وذكرت صحيفة “يدعوت أحرنوت” العبرية إن موظفي السفارة، عادوا مع السفيرة عانيت شلاين عبر معبر جسر الملك حسين مساء الاثنين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال إن حكومته تجري اتصالات من أجل إعادة ضابط أمن إسرائيلي قتل أردنيين في العاصمة عمان الأحد.

وقال في مستهل لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي في القدس المحتلة: “تحدثت الليلة الماضية مرتين مع السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين ومع رجل الأمن، كان انطباعي بأنها تدير الأمور بشكل جيد ووعدت رجل الأمن بأننا سنعيده إلى إسرائيل ولنا تجربة في ذلك”، دون أن يضيف توضحيات بشأن تلك التجربة”.

وأضاف نتانياهو: “قلت لهما إننا نجري اتصالات متواصلة مع الجهات الحكومية والأمنية في عمان على شتى المستويات بهدف إنهاء الحادثة في أسرع وقت ممكن”، حسب بيان صدر عن مكتبه.

وتابع: “السفير الأردني لدى إسرائيل وصل صباح الاثنين للقاء في وزارة الخارجية حيث طُلب منه أن يساعد في هذا الأمر”.

وأضاف: “نجري الاتصالات عبر قنوات أخرى ومتنوعة من أجل تحقيق هدف واحد وهو إنهاء الحادثة وإعادة رجالنا إلى البلاد. ونحن نقوم بذلك بشكل يتحلى بالإصرار والمسؤولية”.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان، إن “رجل الأمن الإسرائيلي، الذي قتل الأردنيين، يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا”، في إشارة إلى عدم استعداد إسرائيل تسليم الحارس للسلطات الأردنية.

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