 قرقاش : موقف تركيا المتسرع جعل الحياد أفضل خياراتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش : موقف تركيا المتسرع جعل الحياد أفضل خياراتها

قرقاش : موقف تركيا المتسرع جعل الحياد أفضل خياراتها
المناطق - متابعات

صرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، مساء أمس الاثنين، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد والاثنين، وزار خلالها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، “لا تحمل شيئاً جديداً”.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن “زيارة الرئيس التركي لا تحمل جديد، والموقف المتسرع لبلاده جعل الحياد أفضل خيارات أنقرة”، مضيفاً “المراجعة القطرية ستحقق ما لن تحققه الزيارات المتكررة”.

وكان الرئيس التركي، أنهى جولته الخليجية بأيدٍ خاوية كما بدأها، بعد أن قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية نقلاً عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن “أردوغان اتفق مع قادة الدول التي زارها على ضرورة استمرار مبادرة الكويت والمبادرات الراهنة لحل الأزمة عبر التفاوض، والحوار”.

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