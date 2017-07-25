 ترامب يحث الكونغرس على التحرك لإلغاء “أوباماكير” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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ترامب يحث الكونغرس على التحرك لإلغاء “أوباماكير”

ترامب يحث الكونغرس على التحرك لإلغاء “أوباماكير”
المناطق - وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى التصويت، اليوم الثلاثاء، على الدفع قدماً بمشروع قانون يلغي قانون الرعاية الصحية لسلفه باراك أوباما، المعروف باسم “أوباماكير”.

وقال ترامب، أمس الإثنين، في البيت الأبيض وهو محاط بأفراد عائلات، قالت إنها تضررت من نظام الرعاية الصحية: “السؤال لكل سيناتور ديمقراطي وجمهوري، هو هل سيقف مع مهندسي أوباماكير الذين ثبت حتى الآن أنهم مدمرين لبلادنا، أم مع الضحايا المنسيين لذلك”.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على ما إذا كان سيتم البدء في النقاش حول مشروع قانون جديد للرعاية الصحية، بعد أن فشلت جهود سابقة في هذا الصدد حتى الآن.

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