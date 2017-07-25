 مجلس الأمن يخفق بالتوصل إلى “صيغة مفيدة” للتصدي للغطرسة الإسرائيلية بالقدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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مجلس الأمن يخفق بالتوصل إلى “صيغة مفيدة” للتصدي للغطرسة الإسرائيلية بالقدس

مجلس الأمن يخفق بالتوصل إلى “صيغة مفيدة” للتصدي للغطرسة الإسرائيلية بالقدس
المناطق - وكالات

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مساء أمس الإثنين، إن الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي هذه الليلة، انتهت بعدم التوصل إلى صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وعقُدت جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء أمس الإثنين، بناء على طلب السويد وفرنسا ومصر، لبحث الأوضاع المتفجرة في القدس عقب قرار سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى وتركيب بوابات إلكترونية على مداخله، وفقاً لما ذكرته صحيفة “القدس” الفلسطينية.

وأضاف منصور في تصريحات “للإذاعة الفلسطينية”، أن “ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لا يرتقي لمستوى ما يحدث في القدس”، مشيراً إلى “أنهم لم يتوصلوا لأي موقف عملي للتصدي لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط مجلس الأمن الدولي وقراراته”.

وبين منصور، أن “الولايات المتحدة الأمريكية رفضت خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة إدانة ما يجري في القدس المحتلة ورفضت حتى صدور إعلان بيان حول أحداث الأقصى”.

وتابع منصور، أن “الاستمرار في هذا النهج من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن يشجع إسرائيل على الاستمرار في غطرستها وهو ما لن ولم يقبله الشعب الفلسطيني وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأقصى”.

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن غالبية الدول عبرت عن ما يجري في القدس المحتلة وتكلمت بمبادئ عامة، أبرزها من الدول الصديقة وخاصة فرنسا التي شددت على ضرورة إزاحة كل المعيقات أمام المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينة، وطالبت بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ الجمعة الماضي.

وأعلن منصور أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة وعلنية أمام الإعلام اليوم الثلاثاء، تبدأ عند الساعة الخامسة مساء، سيتحدث بها بداية بها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيروس أو مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، فيما ستكون دولة فلسطين ثاني المتحدثين، وبعدها عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    صالح علي العمراني

    .. مجلس الأمن الدولي هيئة الأمم المتحدة ..كيف يكون التعامل مع قضايا تخص العرب والمسلمين ؟ كيف هم وتعاملهم مع ما يخص سكان العالم الثالث ؟ ماذا لو كانت لديهم قضايا تخص الدول التي تعتبر نفسها عظمى ؟ .. كيف يكون تعاملهم ؟.. الكل يعرف الإجابة

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  2. ١
    صالح علي العمراني

    .. هل أنصف مجلس الأمن الدولي .. وهيئة الأمم المتحدة العرب والمسلمين ؟.. الكل يعرف الإجابة هل يحلان أي قضية للعرب والمسلمين ؟ وماذا عن حلولهم لقضايا العالم الثالث .

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