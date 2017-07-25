خبراء: اتفاقية “فيينا” وحصانتها لا تنطبق على قاتل الأردنيين بالسفارة الإسرائيلية

اعتبر قانونيون وخبراء بالقانون الدولي، أن رفض حكومة تل أبيب، تسليم القضاء الأردني موظف الأمن في السفارة الاسرائيلية بعمان، الذي قتل مواطنين أردنيين الأحد، “لا يستند إلى القانون الدولي”، وأن اتفاقية “فيينا” الخاصة بالحصانة الدبلوماسية “لا تنطبق” على جريمة القتل التي جرت في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ذكرت أمس الإثنين، أن حكومة الاحتلال رفضت طلب الأردن التحقيق مع الحارس، بذريعة أنه “دافع عن نفسه أمام عملية طعن”، وأن معاهدة “فيينا” تعطي حراس السفارات حصانة من الاستجواب، في الوقت الذي أصر فيه الأردن على تسلم الحارس وخضوعه للتحقيق أمام أدوات القانون والقضاء الأردنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الغد” الأردنية، اليوم الثلاثاء.

وقال الخبير في القانون الدولي د.محمد الحموري، إن كل قوانين الحصانة الدبلوماسية الدولية “لا تمنع من تطبيق قانون الدولة المستضيفة على من يقترف جريمة”، موضحاً أن “لا يوجد في القوانين والاتفاقايات الدولية على الإطلاق ما يمنع القبض على متهم دبلوماسي والتحقيق معه ومحاكمته”.

وأكد الحموري، رداً على استفسارات صحفية، حول الرفض الإسرائيلي تسليم القاتل بذريعة اتفاقية “فينا”، أن “هذا باطل قانوناً، ويجب تسليم القاتل إلى النظام القضائي الأردني ليستكمل تحقيقه وإجراءاته القضائية”.

ودلل الحموري على قانونية مثول الدبلوماسي للمحاسبة والإجراءات القانونية في البلد المضيف بالقول، إن “الحقيبة الدبلوماسية التي تصل مع الدبلوماسيين يمنع قانوناً تفتيشها كنوع من الحصانة، لكن إذا كان لدى الأجهزة الأمنية معلومات موثقة بوجود مخدرات مثلاً في الحقيبة، فيجوز للسلطات ضبط الحقيبة وتفتيشها والقبض على حاملها، باعتبارها حالة تلبس بجريمة”.

ولم يستغرب الحموري تذرع الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقيات الدولية لعدم تسليم موظفهم، وقال “الصهاينة يريدون دائماً أن يسخروا كل القوانين الدولية لمصلحتهم، وللأسف ثمة من يساندهم في العالم بذلك”، موضحاً في هذ االسياق، أن قواعد القانون الدولي “تغيرت 4 مرات منذ إقامة الكيان الإسرائيلي” العام 1948، بما “يصب في صالح إسرائيل”.

من جانبه، قال نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي، إن قاتل المواطنين الاثنين هو حارس في سفارة دولة الاحتلال وقد ارتكب جريمة على الأرض الأردنية، مستدركاً أن “المادة 11 من قانون العقوبات الأردني تنص على أن أي شخص أردني أو أجنبي ارتكب جريمة يُعاقب”.