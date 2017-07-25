سفراء العزم يزورون  نادي الحي في مدرسة ثانوية المنتزه بحائل

استقبل منسوبي نادي الحي في مدرسة المنتزه الثانوية مساء أمس الأثنين الموافق1/11/1438هـ سفراء العزم من طلاب تعليم سراة عبيدة يتقدمهم رئيس الوفد الطلابي الأستاذ مشبب آل مانع وبحضور منسق سفراء العزم الأستاذ مانع الشبرمي وممثل أندية الحي بالمنطقة الأستاذ فريح الدحيلان ورئيس النشاط الكشفي الأستاذ محمد الساير ومشرف نادي الحي الأستاذ رشيد الشبرمي ومدير تطوير الأستاذ يوسف الصلحاني و الأستاذ حمد النعام مشرف وزارة التعليم ومدير العلاقات العامة الأستاذ فهد السيف وعدد من منسوبي التعليم ومرتادي النادي وأولياء الأمور.

استقبل الوفد قائد نادي الحي في مدرسة المنتزه الثانوية الأستاذ فهد ضحوي الشمري وبدوره رحب بالوفد والمرافقين معه وأعد للضيوف حفل الشاي والقهوة بالمقهى الثقافي بالنادي ، تخلل الحفل عرضا مرئيا عن جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وتجول طلاب سفراء العزم على البرامج الذي يقدمه النادي من أنشطة رياضية وترفيهية وتعليمية وصالات ألعاب ومسرح مدرسي ،وبدا الاحتفال على المسرح المدرسي بآيات من الذكر الحكيم ثم مقدمة ترحيبية للمشرف التربوي بالنادي الأستاذ عمر الهذال ، ثم كلمة لمدير النادي الأستاذ فهد الشمري، ثم مسرحية بعنوان القرار من آداء طلاب نادي حي ثانوية المنتزه ، ثم قصيدة للشاعر سامي الجمعان بعنوان شهيدنا وشارك طلاب مشروع سفراء العزم بالحفل حيث ألقوا مجموعة من القصائد والأناشيد التي تفاعل معها الحضور.

وفي الختام كرم مدير النادي الأستاذ فهد الشمري رئيس الوفد الطلابي الأستاذ مشبب آل مانع وطلاب سفراء العزم المرافقين له من تعليم محافظة سراة عبيدة والمشاركين بالأنشطة وتناول الجميع طعام العشاء.