 بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100% سفراء العزم يزورون  نادي الحي في مدرسة ثانوية المنتزه بحائل خبراء: اتفاقية “فيينا” وحصانتها لا تنطبق على قاتل الأردنيين بالسفارة الإسرائيلية عضو شورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين لما بعد التقاعد العمل : يمكن الاعتراض على قرار الاستبعاد من “المساعدة المقطوعة” السيسي يحذر المصريين من إنجاب 4 أطفال : سيحاسبه الله فايز المالكي يوثق تقديم الوليد بن طلال منزل لإمرأة اشتكت من ظلم طليقها ماكين يعود لمجلس الشيوخ رغم إصابته بالسرطان مجلس الأمن يخفق بالتوصل إلى “صيغة مفيدة” للتصدي للغطرسة الإسرائيلية بالقدس ترامب يحث الكونغرس على التحرك لإلغاء “أوباماكير” مطالبا بإنزال أشد العقوبات ضد المفسدين والتشهير بهم .. خالد بن طلال : واجهت واقعة فساد من مسؤول بإحدى الجهات قرقاش : موقف تركيا المتسرع جعل الحياد أفضل خياراتها

بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100%

بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100%
المناطق - متابعات

أوضحت مصادر أن وزارة العمل بدأت إجراءاتها الفعلية لتوطين خمسة قطاعات تدريجيا، بعد أن أقرت في فترة سابقة توطين قطاع الجوالات كاملا، إذ تتجه الوزارة لتوطين كل من قطاعات “السياحة، أسواق القصيم، والصحة، والمولات، والعربات المتنقلة” بنسبة 100% خلال الفترة القادمة، بحسب “عكاظ”.
وأوضحت الوزارة توظيفها أكثر من 8000 سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها منذ قصر العمل فيها على السعوديين بنسبة 100 ،%إضافة لتهيئتها حاليا توظيف 33 ألف سعودي في قطاع السياحة حتى نهاية 2018 ،التي بلغت نسبة التوطين به حاليا 60.%
وأشارت إلى أن قرار توطين المولات الذي بدأ في منطقة القصيم بنسبة 100 % يتوقع أن يسهم في توطين 6000 موظف.
الجدير بالذكر أن الوزارة تخطط حاليا لتوطين سوق العمل في منطقة المدينة المنورة، الذي بلغ نسبة إنجازه 28 %بنهاية العام الماضي، إضافة لدراسة توطين نشاط البقالات الذي سجلت نسبة التوطين به 20 ،%والمتوقع أن يوفر أكثر من 20 ألف وظيفة عند توطينه بشكل كامل، مع دراسة توطين تأجير السيارات التي بلغت نسبته حاليا 40 ،%والمتوقع أن يستوعب 5000 موظف.
وكان المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل قال في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.”

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