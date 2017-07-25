 الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100% سفراء العزم يزورون  نادي الحي في مدرسة ثانوية المنتزه بحائل خبراء: اتفاقية “فيينا” وحصانتها لا تنطبق على قاتل الأردنيين بالسفارة الإسرائيلية عضو شورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين لما بعد التقاعد العمل : يمكن الاعتراض على قرار الاستبعاد من “المساعدة المقطوعة” السيسي يحذر المصريين من إنجاب 4 أطفال : سيحاسبه الله فايز المالكي يوثق تقديم الوليد بن طلال منزل لإمرأة اشتكت من ظلم طليقها ماكين يعود لمجلس الشيوخ رغم إصابته بالسرطان مجلس الأمن يخفق بالتوصل إلى “صيغة مفيدة” للتصدي للغطرسة الإسرائيلية بالقدس ترامب يحث الكونغرس على التحرك لإلغاء “أوباماكير” مطالبا بإنزال أشد العقوبات ضد المفسدين والتشهير بهم .. خالد بن طلال : واجهت واقعة فساد من مسؤول بإحدى الجهات

الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا

الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا
المناطق ـ الرياض

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الجامبوري الوطني الأمريكي 2017 ، المقام في قمة بكتل ، بولاية فرجينيا ، والذي سيكون مكان تنظيمه موقعاً لإقامة الجامبوري الكشفي العالمي الــ 24 عام 2019 .
وقد شارك الوفد خلال الأيام الماضية من الجامبوري في العديد من الفعاليات ، ومن ابرزها المهن والمهارات ، وممارسة الألعاب المائية ، والسباحة ، والتجديف والتصويب بالبندقية والسهام ، والدرجات الهوائية .
كما ستشهد الأيام القادمة مشاركة في اليوم الشعبي العالمي ، وبرامج الخدمة العامة ، والعاب المخاطرة .
وكان الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، قد زار الجامبوري خلال الايام الماضية ، حيث اشاد بالجهود التنظيمية ، والبرامج المثيرة في هذا الحدث ، التي تعمل على تبادل الحوار حول كيفية تحسين الحركة، وزيادة تعزيز أهمية التعليم الكشفي غير الرسمي لدى الشباب، وتعزيز وتأكيد مشاركة الكشافة كجزء من “الحل” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>