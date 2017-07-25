تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الجامبوري الوطني الأمريكي 2017 ، المقام في قمة بكتل ، بولاية فرجينيا ، والذي سيكون مكان تنظيمه موقعاً لإقامة الجامبوري الكشفي العالمي الــ 24 عام 2019 .
وقد شارك الوفد خلال الأيام الماضية من الجامبوري في العديد من الفعاليات ، ومن ابرزها المهن والمهارات ، وممارسة الألعاب المائية ، والسباحة ، والتجديف والتصويب بالبندقية والسهام ، والدرجات الهوائية .
كما ستشهد الأيام القادمة مشاركة في اليوم الشعبي العالمي ، وبرامج الخدمة العامة ، والعاب المخاطرة .
وكان الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، قد زار الجامبوري خلال الايام الماضية ، حيث اشاد بالجهود التنظيمية ، والبرامج المثيرة في هذا الحدث ، التي تعمل على تبادل الحوار حول كيفية تحسين الحركة، وزيادة تعزيز أهمية التعليم الكشفي غير الرسمي لدى الشباب، وتعزيز وتأكيد مشاركة الكشافة كجزء من “الحل” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا
تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية مشاركتها في الجامبوري الوطني الأمريكي 2017 ، المقام في قمة بكتل ، بولاية فرجينيا ، والذي سيكون مكان تنظيمه موقعاً لإقامة الجامبوري الكشفي العالمي الــ 24 عام 2019 .
التعليقات (٠) اضف تعليق