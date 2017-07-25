سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية

استهدف الطيران الحربي التابع للنظام السوري مدينة عربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 30 آخرين، بجراح متفاوتة الخطورة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن “الطائرات الحربية استهدفت مجدداً مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية، بغارة بثمانية صواريخ، ما تسبب بمقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة لإصابة 30 آخرين على الأقل، بجراح متفاوتة الخطورة”.

وأضاف أن “عدد القتلى لا يزال مرشحاً للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، وهذه المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى من المدنيين بقصف للنظام أو قصف من الطائرات الحربية، منذ بدء اتفاق الهدنة في الغوطة الشرقية، عند ظهر 22 من يوليو(تموز) الحالي”.

وكانت طائرات حربية استهدفت أمس الإثنين، بـ6 غارات أطراف مدينة عربين، فيما استهدفت البقية وسط المدينة، متسببة بوقوع 6 جرحى على الأقل، وكان المرصد السوري سجل في اليوم الثالث للهدنة قصفاً من قبل قوات النظام بقذيفتين على مناطق في أطراف مدينة حرستا، في حين فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في أطراف بلدة عين ترما بالأطراف الغربية لغوطة دمشق الشرقية، والمحاذية لحي جوبر الدمشقي، كما سجل المرصد قصفاً من قبل قوات النظام على بلدة عين ترما بخمس قذائف هاون، فيما استهدفت الطائرات الحربية مدينة عربين وأطرافها، بالغوطة الشرقية، بثمانية صواريخ خلال 4 غارات جوية.