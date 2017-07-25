 سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100% سفراء العزم يزورون  نادي الحي في مدرسة ثانوية المنتزه بحائل خبراء: اتفاقية “فيينا” وحصانتها لا تنطبق على قاتل الأردنيين بالسفارة الإسرائيلية عضو شورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين لما بعد التقاعد العمل : يمكن الاعتراض على قرار الاستبعاد من “المساعدة المقطوعة” السيسي يحذر المصريين من إنجاب 4 أطفال : سيحاسبه الله فايز المالكي يوثق تقديم الوليد بن طلال منزل لإمرأة اشتكت من ظلم طليقها ماكين يعود لمجلس الشيوخ رغم إصابته بالسرطان مجلس الأمن يخفق بالتوصل إلى “صيغة مفيدة” للتصدي للغطرسة الإسرائيلية بالقدس ترامب يحث الكونغرس على التحرك لإلغاء “أوباماكير”

سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية

سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية
المناطق - وكالات

استهدف الطيران الحربي التابع للنظام السوري مدينة عربين التي يسيطر عليها فيلق الرحمن في غوطة دمشق الشرقية، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 30 آخرين، بجراح متفاوتة الخطورة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن “الطائرات الحربية استهدفت مجدداً مدينة عربين في غوطة دمشق الشرقية، بغارة بثمانية صواريخ، ما تسبب بمقتل 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة لإصابة 30 آخرين على الأقل، بجراح متفاوتة الخطورة”.

وأضاف أن “عدد القتلى لا يزال مرشحاً للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، وهذه المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى من المدنيين بقصف للنظام أو قصف من الطائرات الحربية، منذ بدء اتفاق الهدنة في الغوطة الشرقية، عند ظهر 22 من يوليو(تموز) الحالي”.

وكانت طائرات حربية استهدفت أمس الإثنين، بـ6 غارات أطراف مدينة عربين، فيما استهدفت البقية وسط المدينة، متسببة بوقوع 6 جرحى على الأقل، وكان المرصد السوري سجل في اليوم الثالث للهدنة قصفاً من قبل قوات النظام بقذيفتين على مناطق في أطراف مدينة حرستا، في حين فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في أطراف بلدة عين ترما بالأطراف الغربية لغوطة دمشق الشرقية، والمحاذية لحي جوبر الدمشقي، كما سجل المرصد قصفاً من قبل قوات النظام على بلدة عين ترما بخمس قذائف هاون، فيما استهدفت الطائرات الحربية مدينة عربين وأطرافها، بالغوطة الشرقية، بثمانية صواريخ خلال 4 غارات جوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>