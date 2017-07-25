الشريف يفتتح نادي الحي الأول للبنات بمحافظة أملج

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة أملج “هاشم الشريف” نادي الحي الأول للبنات بمحافظة أملج بمقر الإبتدائية السادسة بحي العليا والذي يستهدف أفراد المجتمع من طالبات وأمهات وأفراد الأسرة والمجتمع من مختلف الأعمار على مدار أيام العام.

وأكد “الشريف” على أهمية أندية الحي من خلال البرامج والأنشطة التي تستهدف الطلاب والطالبات لبناء شخصياتهم وشغل أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية وتنمية الجوانب الإجتماعية والعقلية والنفسية والبدنية وكذلك تنظيم البرامج النوعية ودمج الطلبة وأسرهم مع المجتمع تحت إشراف ورعاية تربوية مختصه من منسوبات التعليم.

وأوضح مدير تعليم أملج بأنه خلال فترة وجيزه تم تجهيز مبنى المدرسة بجهود قائدة النادي والمنسوبات ومتابعة مدير تعليم تبوك ومساعديه وتهيئته لممارسة انشطة النادي وذلك من الساعة 4 عصرا وإلى الساعة 9 مساء طوال أيام العام، وقدم “الشريف” الدعوه لجميع الطالبات والأمهات بمحافظة أملج للتسجيل والإستفاده من الخدمات المقدمه، كما زف البشرى بإعتماد نادي حي للبنين وإفتتاحه قريباً بأحد مدارس المحافظة.