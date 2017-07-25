 تعليم تبوك يستعد للعام الدراسي المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم تبوك يستعد للعام الدراسي المقبل الشريف يفتتح نادي الحي الأول للبنات بمحافظة أملج سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100% سفراء العزم يزورون  نادي الحي في مدرسة ثانوية المنتزه بحائل خبراء: اتفاقية “فيينا” وحصانتها لا تنطبق على قاتل الأردنيين بالسفارة الإسرائيلية عضو شورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين لما بعد التقاعد العمل : يمكن الاعتراض على قرار الاستبعاد من “المساعدة المقطوعة” السيسي يحذر المصريين من إنجاب 4 أطفال : سيحاسبه الله فايز المالكي يوثق تقديم الوليد بن طلال منزل لإمرأة اشتكت من ظلم طليقها ماكين يعود لمجلس الشيوخ رغم إصابته بالسرطان

تعليم تبوك يستعد للعام الدراسي المقبل

تعليم تبوك يستعد للعام الدراسي المقبل
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

عقد اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل برئاسة مدير عام التعليم المكلف بالمنطقة إبراهيم بن حسين العـُمري وبحضور المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني ومديرو الإدارات أعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي المقبل.
وحث مدير التعليم جميع الإدارات بمتابعة أعمال الاستعداد واستثمار الوقت فيما يعود بالتنفيذ الأفضل لخطط الاستعداد على كافة الأصعدة وتنسيق الجهود في هذا الصدد ومتابعة أعمال الصيانة في المباني المدرسية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>