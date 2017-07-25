 “آل عامر” يفتتح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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“آل عامر” يفتتح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك

“آل عامر” يفتتح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الاستاذ علي آل عامر مساء امس معرض إبداعي في نسخته الـثانية بمشاركة 150 أسرة منتجة وذلك بمجمع الراقي افينيو مول.
شمل المعرض الذي نال إعجاب الحضور مشاركة فريق الهلال الأحمر ومكافحة التدخين وكلية الغد ومجموعة  دانة السلام وعدد من الفرق التطوعية.
الجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة ثامنة أيام من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً

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