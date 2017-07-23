إمارات المناطق تتولى تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية

أصدرت الجهات المختصة موافقتها على توصية تقضي بأن تتولى إمارات المناطق تنفيذ القرارات القضائية في القضايا الإدارية والجزائية، على أن يكون أمير المنطقة هو المختص بتنفيذ القرارات والأحكام المذكورة.

وأوضحت المصادر، أن موافقة الجهات المختصة جاءت بناءً على طلب قدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، ورُفعت برقية بشأنه من رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى أمين عام مجلس الوزراء، وفقاً لما نقلت صحية “مكة”، اليوم.

وأضافت المصادر، أن هيئة الخبراء أعادت دراسة الموضوع، وقررت الموافقة على أن يكون تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية من اختصاص الإمارات، كما وافقت على تشكيل لجنة من وزارتي المالية و العدل والجهة الحكومية المختصة بتنفيذ الجزاءات المالية لتتولى وضع تنظيم آلي ونموذج للمحرر الموثق الخاص بالجزاءات المالية.