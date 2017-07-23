 “المالية” تتلقى أكثر من 51 مليار للاكتتاب في الإصدار الأول للصكوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“المالية” تتلقى أكثر من 51 مليار للاكتتاب في الإصدار الأول للصكوك إمارات المناطق تتولى تنفيذ الأحكام الإدارية والجزائية “آل عامر” يفتتح مهرجان إبداعي بنسخته الثانيه للأسر المنتجة بتبوك تعليم تبوك يستعد للعام الدراسي المقبل الشريف يفتتح نادي الحي الأول للبنات بمحافظة أملج سوريا : طيران النظام يخرق هدنة الغوطة الشرقية الكشافة السعودية تواصل مشاركتها في الجامبوري الأمريكي بولاية فرجينيا بعد أن أقرت توطين قطاع الجوالات كاملا .. “العمل” تتجه الى توطين 5 قطاعات أخرى بنسبة 100% سفراء العزم يزورون  نادي الحي في مدرسة ثانوية المنتزه بحائل خبراء: اتفاقية “فيينا” وحصانتها لا تنطبق على قاتل الأردنيين بالسفارة الإسرائيلية عضو شورى يطالب بإبقاء بدلات العسكريين لما بعد التقاعد العمل : يمكن الاعتراض على قرار الاستبعاد من “المساعدة المقطوعة”

“المالية” تتلقى أكثر من 51 مليار للاكتتاب في الإصدار الأول للصكوك

“المالية” تتلقى أكثر من 51 مليار للاكتتاب في الإصدار الأول للصكوك
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة المالية، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال سعودي.
وكان حجم الإصدار قد تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 300%‏.
وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي : الشريحة الاولى، تبلغ 12مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.
ويأتي الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية وقوة مقومات الاقتصاد السعودي ومتانة أسواق المال بالمملكة. كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>