ترامب مبررا : برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية “خطير وغير فعال”

برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، قراره وضع حد للبرنامج الأمريكي لمساعدة فصائل المعارضة السورية بأن هذا البرنامج “ضخم وخطير وغير فعال”.

ويأتي تعليق ترامب بعد ثلاثة أيام على إعلان قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال توني توماس، أن “بلاده أوقفت العمل بالبرنامج المستمر منذ أربع سنوات”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أوردت أن ترامب كان اتخذ القرار بذلك قبل شهر.

وأكد توماس أن القرار لم يتخذ لإرضاء روسيا الحليفة الرئيسية للنظام السوري من أجل التوصل معها إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

إلا أن صحيفة واشنطن بوست نشرت الإثنين مقالاً حول الموضوع نقلاً عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم بعنوان “التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا”.

ورد ترامب على تويتر “واشنطن بوست (التي اشتراها مالك موقع أمازون) لفقت وقائع حول قراري وضع حد لمدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمقاتلين السوريين الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وافق على برنامج المساعدة في العام 2013، عندما كانت مختلف الفصائل تبحث عن دعم دولي في نزاعها ضد النظام السوري.

وبموجب البرنامج، تلقى آلاف المقاتلين تدريبات وأسلحة، لكن موقف الولايات المتحدة ظل ملتبساً حول قدرة هؤلاء على إطاحة الأسد والأولوية التي أعطيت للقضاء على تنظيم داعش.

وتراجع التأييد للبرنامج بشكل أكبر في العام 2016، بعد خسارة الفصائل لمناطق كانت تسيطر عليها في حلب (شمال سوريا) أمام الهجوم الشامل للقوات السورية بدعم جوي من روسيا.