 ترامب مبررا : برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية “خطير وغير فعال” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة منطقة حائل : وجود شخص متوفي في أحد الشقق المؤجرة بطلق ناري والقبض على الجاني ملالي طهران يفتعلون حريقا في قوارب الاحوازيين لاجبارهم على الهجرة اليمن : اعتقال أحمد برعود وعبدالله اليزيدي المطلوبين على قائمة الإرهاب المدعومة قطرياً سياحة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على دور الإيواء مدني القطيف ينقذ امرأة و3 من ابنائها بحريق منزلهم أمطار على مركز حالة عمار بمنطقة تبوك سلمان اصفر سفير للحزم ترامب مبررا : برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية “خطير وغير فعال” الكونغرس يعلن قريبا نهاية شبكات تمويل حزب الله سفراء العزم بالرياض يزورون نزاهة ويساندون الأخضر الأولمبي أدبي جدة : دورة مهارات الاتصال تشهد حضورا متميزا رويس: قطر مولت القاعدة وداعش وطالبان .. وتريد علاقات مع الجميع للمناورة

ترامب مبررا : برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية “خطير وغير فعال”

ترامب مبررا : برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية “خطير وغير فعال”
المناطق - وكالات

برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، قراره وضع حد للبرنامج الأمريكي لمساعدة فصائل المعارضة السورية بأن هذا البرنامج “ضخم وخطير وغير فعال”.

ويأتي تعليق ترامب بعد ثلاثة أيام على إعلان قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال توني توماس، أن “بلاده أوقفت العمل بالبرنامج المستمر منذ أربع سنوات”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أوردت أن ترامب كان اتخذ القرار بذلك قبل شهر.

وأكد توماس أن القرار لم يتخذ لإرضاء روسيا الحليفة الرئيسية للنظام السوري من أجل التوصل معها إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

إلا أن صحيفة واشنطن بوست نشرت الإثنين مقالاً حول الموضوع نقلاً عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم بعنوان “التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا”.

ورد ترامب على تويتر “واشنطن بوست (التي اشتراها مالك موقع أمازون) لفقت وقائع حول قراري وضع حد لمدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمقاتلين السوريين الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الأسد”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وافق على برنامج المساعدة في العام 2013، عندما كانت مختلف الفصائل تبحث عن دعم دولي في نزاعها ضد النظام السوري.

وبموجب البرنامج، تلقى آلاف المقاتلين تدريبات وأسلحة، لكن موقف الولايات المتحدة ظل ملتبساً حول قدرة هؤلاء على إطاحة الأسد والأولوية التي أعطيت للقضاء على تنظيم داعش.

وتراجع التأييد للبرنامج بشكل أكبر في العام 2016، بعد خسارة الفصائل لمناطق كانت تسيطر عليها في حلب (شمال سوريا) أمام الهجوم الشامل للقوات السورية بدعم جوي من روسيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>