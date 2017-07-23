سلمان اصفر سفير للحزم

ضم وفد سفراء العزم من أبناء المرابطين وشهداء الواجب بالحد الجنوبي من تعليم نجران الذي يزور تعليم الطائف حالياً الطفل “سلمان” الذي لم يتجاوز عمره 3 أعوام وهو أصغر سفير للعزم ، فيما اتشح بالوشاح الأخضر وحاملاً في يده علم المملكة مظهراً فخره واعتزازه بوالده الشهيد هادي آل واصل والذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعاً عن الوطن . ويأتي سفير العزم “سلمان” سادساً بين إخوته الذين سيبثون مشاعرهم وتجاربهم ويتبادلون الآراء والأفكار مع أقرانهم الطلاب من خلال زياراتهم لعدد من الأندية الموسمية وأندية الحي بالطائف ويعبرون عن اعتزازهم بما سطره والدهم الشهيد من تضحيات على الحد الجنوبي للذود عن حدود الوطن . وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ومساعده للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي استقبلوا أمس سفراء العزم من أبناء المرابطين وشهداء الواجب على الحد الجنوبي من نجران مرحبين بهم في الطائف أجمل ترحيب ، ومتمنين لهم طيب الاقامة في الطائف.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطلاب وإدارة نشاط الطالبات أعدت برنامجاً حافلاً بالفعاليات لمدة 5 أيام يتضمن برامج ترفيهية وزيارات للأندية الموسمية وأندية الحي كذلك زيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية بالطائف وجولات سياحية على المحافظة