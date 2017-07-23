مدني القطيف ينقذ امرأة و3 من ابنائها بحريق منزلهم

نشوب حريق في منزل مكون من دورين بحي الراية في الجش القطيف الساعة : 3,6 صباح الثلاثاء ، أنحصر الحريق في مطبخ – بالدور الأرضي – مساحته 5+7 م تقريبا

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد / منصور الدوسري نتج عن الحريق احتجاز امرأة وعدد 3 من أبنائها – بنتين وولد – في غرفه بالدور الثاني وقد نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذهم دون حدوث إصابات ولله الحمد والسيطرة على الحريق .