 مدني القطيف ينقذ امرأة و3 من ابنائها بحريق منزلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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مدني القطيف ينقذ امرأة و3 من ابنائها بحريق منزلهم

مدني القطيف ينقذ امرأة و3 من ابنائها بحريق منزلهم
المناطق - القطيف

نشوب حريق في منزل مكون من دورين بحي الراية في الجش القطيف الساعة : 3,6 صباح الثلاثاء ، أنحصر الحريق في مطبخ – بالدور الأرضي – مساحته 5+7 م تقريبا
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد / منصور الدوسري نتج عن الحريق احتجاز امرأة وعدد 3 من أبنائها – بنتين وولد – في غرفه بالدور الثاني وقد نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذهم دون حدوث إصابات ولله الحمد والسيطرة على الحريق  .

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