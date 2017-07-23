سياحة تبوك تكثف جولاتها الرقابية على دور الإيواء

كثف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك جولاتها الرقابية منذ بداية إجازة الصيف على الفنادق ومرافق الإيواء ومكاتب السفر والسياحة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء والعملاء، حيث قام مفتشي الفرع بالجولات ميدانية مكثفة بمدينة تبوك ومحافظات حقل والبدع وضباء والوجه واملج وتيماء بواقع (295) جوله رقابية على جميع مرافق مقدمي الخدمات السياحية في المنطقة حيث تم رصد (42) مخالفة ، بالاضافة الى مباشرة بلاغات الشكوى المقدمة على مقدمي الخدمات السياحية والتي بلغت حوالي (78) شكوى والعمل على معالجتها.

واوضح مدير فرع الهيئة المهندس فهد بن محمود الحميدي بأن الزيارات تهدف للوقوف على جاهزية مقدمي الخدمات السياحية في المنطقة، والتاكد من جودة الخدمة المقدمة. وتنفيذاً للخطة الزمنية للجولات الرقابية خلال فترة الاجازة الصيفية.

ودعا المهندس الحميدي الجميع إلى التواصل مع مركز الاتصال السياحي عبر الهاتف (19988) في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى تخص الخدمات السياحية