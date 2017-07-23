ملالي طهران يفتعلون حريقا في قوارب الاحوازيين لاجبارهم على الهجرة

تسبب حريق مفتعل من جانب سلطات الاحتلال الإيراني منذ أيام في تدمير خمسة عشر قاربا بحريا تابعا للمواطنين الأحوازيين بميناء “كنعان” الواقع على الضفة الشرقية للخليج العربي.

وأفاد شهود عيان أن الحريق مدبر من جانب جهات فارسية، موضحين أن الحريق شب في عدة “لنشات” بالميناء وانتشر بشكل سريع بين السفن الواقعة على أرض الميناء .

ونوه الشهود بأن الهدف من وراء هذه الحرائق المفتعلة هو الضغط على الأحوازيين خصوصا في الموانئ من أجل إجبارهم على الهجرة وقطع أرزاقهم.

ولفتت إلى أن جميع اللنشات تعود ملكيتها إلى مواطنين أحوازيين، موجهين الاتهام إلى قوات الاحتلال الايراني بالوقوف خلف الحادث.

وشهدت السنوات الأخيرة شهدت عدة حرائق مفتعلة دمرت العديد من لنجات الصيد بالموانئ والمناطق الساحلية؛ الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية كبيرة للمواطنين الأحوازيين.

يذكر ان واقعة مشابهة حدثت لعدد من لنجات حمل البضائع والصيد في نهر الخير بمدينة رأس البحر جنوب الأحواز العاصمة؛ مما تسبب في احتراق 6 لنجات بالكامل وذلك في الرابع من شهر أبريل الماضي.