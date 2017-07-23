 شرطة منطقة حائل : وجود شخص متوفي في أحد الشقق المؤجرة بطلق ناري والقبض على الجاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة منطقة حائل : وجود شخص متوفي في أحد الشقق المؤجرة بطلق ناري والقبض على الجاني

شرطة منطقة حائل : وجود شخص متوفي في أحد الشقق المؤجرة بطلق ناري والقبض على الجاني
المناطق - حائل

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد/ سامي بن فهيد الشمري أنه في مساء يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٠ /١٤٣٨هـ تبلغت غرفة العمليات الموحده بشرطة منطقة حائل من أحد المواطنين عن وجود شخص متوفي في أحد الشقق المؤجرة بعماره تابعه له بمدينه حائل .

تم على الفور إنتقال الجهات الأمنية والمختصين للموقع واتضح وجود شخص متوفى اثر تعرضه لعده طلقات ناريه .

و بعمل جملة من الإجراءات الأمنية أسفرت عن تحديد هويه الجاني وهو سعودي الجنسية بالعقد الثالث من العمر ومكان تواجده الذي اتضح أنه غادر البلاد إلى إحدى الدول الخليجية .

وبفضل من الله تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقبض على الجاني بوقت قياسي .

وبسماع أقواله أقر بفعلته .
تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة حائل تمهيدا لإحالته وتطبيق النظام بحقه .
والله الموفق ،،،

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