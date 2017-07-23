في اطار حملتها التصحيحية أمانة المدينة المنورة تغلق أكثر من 95 منشأة

استمرارا لما قامت به الفرق الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوعين الماضيين من شهر شوال لعام 1438هـ من تكثيف للجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ومطابخ إعاشة الحجاج بهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين والحجاج زوار المسجد النبوي الشريف فقد قامت الإدارة العامة للشؤون الرقابية ( ادارة مراقبة الاغذية ) وبمشاركة الأقسام الصحية بالبلديات التابعة للأمانة بقيامهم بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية لإعداد وتجهيز وتصنيع وتقديم المواد الغذائية مثل ( المطاعم- المخابز- محلات تقديم الوجبات الغذائية السريعة- والمغاسل- صوالين الحلاقة- ومحلا بيع اللحوم ) .

حيث افاد مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف/ محمد بن إحسان عبده أنه تم تنفيذ عدد (1845) جولة رقابية مكثفة على البلديات التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة والتي تمثل سبع بلديات فرعية . ونتج عنها إغلاق (95) منشأة وتم إنذار عدد (800) منشأة مع إعطائهم مهله لتصحيح المخالفات المرصودة . كما تم استبعاد عدد (42) عاملاً مخالفاً. وتم ضبط أكثر من (229) كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة التي تم مصادرتها وإتلافها على الفور. ويؤكد وكيل الامين للخدمات المهندس / محمد بن عبدالله سليهم بأن أمانة منطقة المدينة المنورة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ضمن خطة الحج لعام 1438هـ وخصوصا خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة والذي يصاحبه كذلك تعرض الكثير من المواد الغذائية والاطعمة للتلف والفساد مما يستلزم تكثيف واستمرار الجولات الرقابية تفادياً لما قد يحدث من أضرار بالصحة العامة وسلامة المستهلكين. فيما يهيب المهندس/ سليهم بالمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على عمليات الأمانة (940) ، كما يأمل السليهم من التجار واصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم ومطابخ إعاشة الحجاج التعاون والتسجيل في برنامج الرقابة الصحية علي موقع الامانة الالكتروني لتمكينهم من متابعة مستوي مطاعمهم والاطلاع علي التقارير الصحية المقيمة من قبل مراقبي الأمانة لتلافي المخالفات وتطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بالاشتراطات الصحية لمطاعمهم وتقديم المصلحة العامة على ما سواها وأخذ الحيطة وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والاشراف المباشر والتوجيه للعاملين وعدم تشغيل العمالة المخالفة والتي لم تستوفي الاشتراطات الصحية وبخاصة في مطابخ الإعاشة ومحلات بيع الأغذية. متمنين للجميع الصحة والسلامة.