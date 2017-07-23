 جامعة القصيم تختتم دورة تنمية القيادات للكشافين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة القصيم تختتم دورة تنمية القيادات للكشافين

جامعة القصيم تختتم دورة تنمية القيادات للكشافين
المناطق - بريدة

شهدت جامعة القصيم أول من أمس الحفل الختامي لدورة “دراسة مساعد مفوض تنمية قيادات”، التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع جمعية الكشافة السعودية في خيمة الأنشطة بالإسكان الطلابي بالمليداء، بحضور وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد الضالع  والأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة السعودية الدكتور صالح الحربي .

وكان ٤٥ قائد كشفي من مختلف مناطق المملكة قد أكملوا  ٣٦ ساعة  دراسية تلقوا خلالها برامج متخصصة للقادة، ضمت أساليب وطرق التدريب وتصميم الجلسات التدريبية وتقنيات التدريب، بالإضافة إلى دراسة سياسة تنمية القدرات وتاريخ ومفهوم وعناصر وأنظمة التأهيل القيادي.

وفي ختام الحفل تم منح المشاركين شهادات إتمام الدورة بعد أن أجيزت مشاريعهم المقدمة من المدربين .
يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن مشاركة جامعة القصيم في فعاليات صيف القصيم ٣٨ .

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