 اقتحموا منزله وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع بـ 400 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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اقتحموا منزله وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع بـ 400 ألف ريال

اقتحموا منزله وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع بـ 400 ألف ريال

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه عند الساعة 12 من مساء يوم الأحد ورد لمركز شرطة الفيصلية والخالديه بلاغ النقطة الأمنية بمستشفى الإيمان العام عن وصول مصاب من جنسية عربية يفيد عن قيام مجهولين بإقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب وتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك تعرضه لإصابات متعددة وسرقة بطاقات مسبقة الدفع بقيمة ( 400 ألف ريال ) ومبلغ نقدي ( 65 ألف ريال ) عائدة للشركة التي يعمل بها.

وأضاف، الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه لأهمية البلاغ فقد باشرت الجهات المختصة بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها و بتوقيق من الله تم تحديد الاشتباه في ثلاثة متهمين اشارت الدلائل الى صلتهم بالحادثة.

وأوضح، أنه بضبطهم ومناقشتهم اقروا بما نسب اليهم كما ضبط بحوزتهم على عدد من البطائق المسروقه، وحال عرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم من الوهلة الأولى. وتم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.

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