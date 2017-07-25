 شاهد.. نهر يبتلع أشهر معابد ميانمار البوذية.. أصبح طعما للماء في دقائق معدودات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح” إغلاق 6 ملاحم مخالفة في نجران .. وآل حرفش يشدد على تكثيف الجهود الرقابية جامعة الباحة تعلن عن اسماء المقبولين في الدفعة الاولى محافظ بلجرشي يسلم السيارة الاولى في مهرجان التسوق تسريب صور هاتف سامسونج الجديد Galaxy S8 Active شاهد.. عسكري أردني يقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية سقوط قذائف قرب السفارة الروسية في دمشق زعيمان قبليان: الدوحة صرفت المليارات في دعم الحوثي تحت مسمى إعمار صعدة الجيش المصري يصفي 40 داعشيا في سيناء شاهد.. نهر يبتلع أشهر معابد ميانمار البوذية.. أصبح طعما للماء في دقائق معدودات اقتحموا منزله وسرقوا بطاقات مسبقة الدفع بـ 400 ألف ريال وظائف شاغرة في معهد الإدارة العامة

شاهد.. نهر يبتلع أشهر معابد ميانمار البوذية.. أصبح طعما للماء في دقائق معدودات

المناطق - وكالات

الحالة النفسية في ميانمار المعروفة أيضاً باسم بورما الجارة لتايلاند والصين، ليست على ما يرام، فالشؤم حل في معظم سكانها البالغين 52 مليوناً، بعد أن ظهر فيديو رأوا فيه أحد أشهر معابدهم البوذية، ينهار ويصبح طعماً للماء، ويبتلعه أحد الأنهار بدقائق معدودات.

في المعبد الذي انتهوا في 2009 من بنائه ببلدة Pakokku الشهيرة في وسط البلاد باحتوائها على عدد كبير من المعابد، المعروفة هناك باسم Pagoda باللغة البورمية، صورة كانت تجذب الزوار والفضوليين لأثر يقولون إنه لقدم بوذا، الراحل في 480 قبل الميلاد، والمؤسس لفلسفة روحانية المبادئ تحولت مع الزمن إلى ديانة، جعلوه معبودها الأرضي.

أما المعبد الغريق، فابتلعه النهر الخميس الماضي على مرأى من بوذيين بالمئات راحوا يبكون ويولولون، بحسب ما نسمعهم في فيديو صوره أحد رهبان المعبد، وهو فيديو لم يظهر إلا أمس الاثنين فقط، ومنذ اطلاع الميانماريين عليه، والتطيّر يخيم مع التشاؤم على البلاد التي يشكل البوذيون 88% من سكانها، فيما المسيحيون 6.2% والمسلمون بالكاد 4% أي مليونين تقريباً، والباقي بلا دين معروف.

والذي جرف المعبد إلى النهر المجاور، هي فيضانات اجتاحت أجزاء كبيرة من ميانمار، فقتلت شخصين وشردت أكثر من 100 ألف، وتسبب بها ارتفاع منسوب المياه من أمطار موسمية غزيرة هبطت في وسط البلاد منذ 3 أسابيع، ولا تزال مستمرة للآن، على حد ما نقلت الوكالات عمن اسمه “كو كو ناينغ” مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، مضيفاً أن “الوضع تحت السيطرة، لكن ما يحدث الآن سيعتمد على أحوال الطقس” كما قال.

أما صحيفة The Global New Liht of Myanmar الإنجليزية اللغة، فنشرت أن سدا صغيرا انهار أيضا بفعل الاجتياحات المائية، وصور أثر قدم بوذا ابتلعها النهر وغمرها أيضا مع المعبد الغريق والشهير بقبة مطلية بالذهب المسال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>