 الجيش المصري يصفي 40 داعشيا في سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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الجيش المصري يصفي 40 داعشيا في سيناء

الجيش المصري يصفي 40 داعشيا في سيناء
Egyptian soldiers are deployed in the area of the Rafah Crossing border between Egypt and the Gaza Strip on May 21, 2013 as Egypt intensified efforts to secure the release of seven security personnel captured in the Sinai. Tensions remained high in the peninsula after two attacks by gunmen on or near police camps, and the kidnap last week of three policemen and four soldiers. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)
المناطق - وكالات

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، تصفية 40 داعشيا خلال عمليات تمشيط ومداهمة في سيناء مستمرة منذ 7 أيام.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه “استمرارا لجهود القوات المسلحة فى تمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر الإرهابية، وفي إطار استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد لاقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش و الشيخ زويد و رفح، وتنفيذ المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة، لليوم السابع على التوالي”.

وأضاف أن هذه الحملة أدت لمقتل 40 إرهابيا، والقبض على 5 آخرين، واكتشاف وتدمير 20 عربة من أنواع مختلفة، و4 دراجات نارية، و4 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 52 وكرا تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلاً عن تدمير أكثر من 200 عبوة ناسفة، و8 ورشات تستخدم في تصنيعها.

وذكر المتحدث العسكري أنه تم أيضاً ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية.

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