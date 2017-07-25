 سقوط قذائف قرب السفارة الروسية في دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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سقوط قذائف قرب السفارة الروسية في دمشق

سقوط قذائف قرب السفارة الروسية في دمشق
المناطق - واس

وثق المرصد السوري لحقوق الانسان سقوط أولى القذائف في وسط العاصمة دمشق بالقرب من السفارة الروسية منذ بدء سريان هدنة الغوطة الشرقية إضافة إلى مواصلة خروقات الهدنة من قبل طيران النظام السوري.

وأفاد المرصد في بيان له اليوم أن قوات النظام السوري تواصل عملية التصعيد والتجديد في خروقاتها لهدنة الغوطة الشرقية لليوم الثالث على التوالي وذلك منذ بدء تطبيقها في ال 22 من شهر يوليو الجاري.

وأشار المرصد إلى قيام طائرات النظام السوري الحربية بتنفيذ ست غارات مستهدفة مناطق في أطراف مدن زملكا والشيفونية وعين ترما مما أدى إلى إصابة أربعة سوريين وعدد من الاضرار المادية.

وأفاد في بيانه أنه سجل سقوط أولى القذائف منذ بدء الهدنة على مناطق في وسط العاصمة دمشق في حي الزرعة الذي تتواجد فيه السفارة الروسية وعلى منطقة العباسيين.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ثمانية مدنيين قبيل منتصف ليل أمس الاثنين جراء غارة جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم اذا كانت روسية أم تابعة للنظام استهدفت مناطق وسط مدينة عربين بثمانية صواريخ دفعة واحده مما أدى إلى إصابة نحو 30 شخصا بينهم الكثير من الاطفال.

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