تسريب صور هاتف سامسونج الجديد Galaxy S8 Active

تعمل شركة سامسونغ على تطوير هاتفها Galaxy S8 Active، حيث تشير المعلومات إلى عزم الشركة الكورية الجنوبية توفير نسخة “Active” من هاتفها الرائد S8، كما هو الحال مع العديد من الأجيال الماضية من هواتف شركة سامسونغ Galaxy S، ويبدو أن النسخة الجديدة من الهاتف سوف تحصل على سعة بطارية أكبر وتصميم أكثر سماكة وأكثر ديمومة.

وبحسب التقارير فقد تسربت خلال عطلة نهاية الأسبوع صور الهاتف الذكي القادم من شركة سامسونغ S8 Active، مما أتاح للمهتمين إلقاء نظرة على ماهية الهاتف الجديد وميزاته وتصميمه، بحيث يتطابق الهاتفان تقريباً من الناحية العتادية مع معالج Snapdragon 835 من شركة كوالكوم و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية مع كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويبدو أن الشركة تتجه ضمن الهاتف الجديد إلى التضحية بأفضل ميزة امتلكها هاتف S8 الأصلي ألا وهي التصميم، حيث استبدالت سامسونغ شاشة إنفينيتي الممتدة من الحافة إلى الحافة، والتي تعتبر الجزء الأكثر شهرة ضمن S8، بشاشة تقليدية غير منحنية ضمن نسخة S8 Active، مع بعض الحواف الجانبية السميكة على جانبي الشاشة.

وامتلكت أجهزة Active السابقة زر Active مخصص لإعادة التعيين السريع وقابله التبديل، إلا أن النسخة الجديدة من الهاتف سوف تحتوي على زر المساعد الصوتي بيكسبي المغلق وغير القابل لإعادة التعيين بدلاً من ذلك الزر، جنباً إلى جنب مع امتلاك الهاتف الجديد لبعض الامتيازات مثل حصوله على شهادة المعايير العسكرية وبطارية أكبر بسعة 4000 ميلي أمبير، وهي ميزات مفيدة للمستخدمين الذين يبحثون على هواتف ذكية قوية البنية قادرة على الصمود.

وتهدف أجهزة Active لاستخدامها من قبل الأشخاص الذين يعملون ضمن ظروف قد يجري خلالها استعمال الأجهزة بشكل غير تقليدي وخشن، وتوفر إمكانية وجود جهاز يمكنه أن يصمد في ظروف الاستعمال السيئة راحة البال للمستخدمين الذين يفضلون مثل هذه الإمكانيات على الشكل التصميمي للهاتف.

وتشير المعلومات إلى أن هاتف S8 Active الجديد حصري لشركة AT&T، كما هو الحال مع هواتف Galaxy Active السابقة فإنه لا يتوفر أي معلومات حول التسعير أو تاريخ توفر الجهاز في الأسواق.