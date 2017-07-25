إغلاق 6 ملاحم مخالفة في نجران .. وآل حرفش يشدد على تكثيف الجهود الرقابية

أغلقت أمانة منطقة نجران عدداً من الملاحم المخالفة للاشتراطات الصحية في كلاً من حي الحصين وحي أبا السعود.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي قريع أنه تم إغلاق فوري لعدد ” 6 ” ملاحم بعد ضبط عدد من المخالفات الصحية والمتمثلة في عدم وجود رخص للمحلات وشهادات صحية للعاملين تدني مستوى النظافة العامة، وجود حظائر اغنام ملحقة بالملاحم وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضلإلى استمرار الجولات الرقابية على المحلات التجارية بشكل مكثف لضبط كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقرية حفاظا على سلامة المستهلك.

مؤكداً تشديد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش على تكثيف الجهود الرقابية في كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).