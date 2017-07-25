دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح”

تقيم إدارة الخدمة المجتمعية بالتعاون مع إدارة التدريب بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج برنامج تدريبييقدمه المدرب المستشار محمد بن عبدالله المعيقل صباح يوم الخميس 04/11/1438هـ الموافق 27/07/2017م تحت مسمى ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” من الساعة 8 ص وحتى الساعة 12.30م بقاعة التدريب ببلدية محافظة الدلم .

ويستهدف البرنامج جميع الذين يرغبون في تنمية وتطوير مهاراتهم ضمن الفريق الناجح , وكذلك الأفراد في المستويات الإدارية المختلفة .

-:أبرز المحاور

مفهوم الفريق وأهمية فريق العمل وكيف تخطط لبناء الفريق وسمات الفريق الفعال ومعوقات تشكيل الفريق وفوائد إدارة و بناء فريق العمل .

البرنامج مجاني والعدد محدود للتسجيل التوجه لفرع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الدلم بجانب stc وسيتم توزيع شهادات على المتدربين وهدايا للمتميزين بالبرنامج من قبل المدرب محمد المعيقل .