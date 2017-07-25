 دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح”

دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح”
المناطق-أشرف العصيمي

تقيم إدارة الخدمة المجتمعية بالتعاون مع إدارة التدريب بالغرفة التجارية والصناعية بالخرج برنامج تدريبييقدمه المدرب المستشار محمد بن عبدالله المعيقل صباح يوم الخميس 04/11/1438هـ الموافق 27/07/2017م تحت مسمى ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” من الساعة 8 ص وحتى الساعة 12.30م بقاعة التدريب ببلدية محافظة الدلم .

ويستهدف البرنامج جميع الذين يرغبون في تنمية وتطوير مهاراتهم ضمن الفريق الناجح , وكذلك الأفراد في المستويات الإدارية المختلفة .

-:أبرز المحاور

مفهوم الفريق وأهمية فريق العمل وكيف تخطط لبناء الفريق وسمات الفريق الفعال ومعوقات تشكيل الفريق وفوائد إدارة و بناء فريق العمل .

البرنامج مجاني والعدد محدود للتسجيل التوجه لفرع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الدلم بجانب stc وسيتم توزيع شهادات على المتدربين وهدايا للمتميزين بالبرنامج من قبل المدرب محمد المعيقل .

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