 سمو أمير منطقة الباحة يستقبل أعلاميو المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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سمو أمير منطقة الباحة يستقبل أعلاميو المنطقة

سمو أمير منطقة الباحة يستقبل أعلاميو المنطقة
المناطق _ عبدالرحمن سفر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في جلسته الأسبوعية ، عدد من الإعلاميين في منطقة الباحة يتقدمهم رئيس اللجنة الإعلامية الرئيسة بالمنطقة عبدالرحمن بن عطية ابو رياح وأعضاء اللجنة ، وذلك بقصر سموه بالبريدة في مدينة الباحة .
ورحب سموه في بداية الاستقبال بالإعلاميين ، مشيراً سموه إلى أنه تم تخصيص هذه الجلسة للالتقاء برجال الإعلام في المنطقة للاستماع إلى مقترحاتها وتطلعاتهم بكل ما يسهم في أداء رسالتهم الإعلامية بكل يسر وسهولة وبكل دقة واحترافية .
وبين سمو أمير الباحة ما يمثله الإعلام من أهمية لما له من دور في نشر ما تتميز به المنطقة من مواقع سياحية وتنموية واستثمارية وكل ما يبرز جمالياتها ، مؤكداً سموه عَلَى الجميع العمل من أجل المنطقة إعلامياً بما يسهم في تطورها في مختلف المجالات .
بعدها ألقى رئيس اللجنة الإعلامية بالمنطقة عبدالرحمن أبو رياح كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة عَلَى إتاحة الفرصة للالتقاء بإعلاميي المنطقة للاستماع إلى أرأهم وتطلعاتهم ، مستعرضاً بعض التغطيات والجولات التي قام بها الاعلاميين في المنطقة خلال فترة الصيف .
بعد ذلك استمع سموه إلى مداخلات الإعلاميين واستفساراتهم التي تناولو من خلالها الجهود المبذولة لخدمة المنطقة إعلامياً إلى جانب طرح بعض المقترحات بما يعزز العمل الإعلامي في المنطقة التي وجدت تجاوباً كبيراً من سموه .
حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ، ومدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالباحة صقر بن سعد الزهراني ومدير المركز الإعلامي بالمنطقة محمد بن صالح آل ناجم ومدير تلفزيون الباحة محمد بن عمر الغامدي ، ومدراء مكاتب الصحف الورقية والإلكترونية بالمنطقة .

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