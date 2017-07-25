نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة الفريدو ميراندا .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المكسيك ولاسيما علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين .

كما تم التطرق إلى التنسيق البرلماني فيما يتعلق بالاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بما يعزز دور الاتحاد البرلماني في مؤازرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

فيما جرى بحث سبل تعزيز العمل بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما .