 نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأمير سلطان بن سلمان يوجّه باستمرار التنقيب في موقع “جرش” الأثري أمير القصيم يشيد بمستوى فعالية آرت سكوير وما أوجدته للشباب الأمير سعود بن نايف يدشن ملتقى “بيئي 1” ويؤكد على مضاعفة الجهود والحد من الأضرار المرافقة للعمليات الصناعية أمير الباحة يستقبل البطل الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة سمو أمير منطقة الباحة يستقبل أعلاميو المنطقة دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح” إغلاق 6 ملاحم مخالفة في نجران .. وآل حرفش يشدد على تكثيف الجهود الرقابية جامعة الباحة تعلن عن اسماء المقبولين في الدفعة الاولى محافظ بلجرشي يسلم السيارة الاولى في مهرجان التسوق تسريب صور هاتف سامسونج الجديد Galaxy S8 Active

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة

نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة
المناطق _ واس

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم، سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة الفريدو ميراندا .
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المكسيك ولاسيما علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين .
كما تم التطرق إلى التنسيق البرلماني فيما يتعلق بالاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بما يعزز دور الاتحاد البرلماني في مؤازرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .
فيما جرى بحث سبل تعزيز العمل بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>