 المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط

المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط
المناطق _ القدس المحتلة

أدى مئات المواطنين المقدسيين المعتصمين ومرجعيات القدس، صلاة الظهر، أمام بوابتي الناظر “المجلس”، والأسباط، استمراراً لرفضهم دخول المسجد الأقصى ضمن إجراءات الاحتلال.
وأفادت مصادر مقدسية أن صلاة الفلسطينيين في باب الأسباط تمت في منطقتين: الأولى أسفل الشارع الرئيسي المُفضي إلى باب الأسباط من القدس القديمة، والثانية داخل البلدة القديمة في ساحة الإمام الغزالي أمام المسجد الأقصى بين بابي حطة والأسباط، في حين عاد المعتصمون وأدوا اليوم الصلاة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهة باب المجلس، قرب الحي الإفريقي المجاور.

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