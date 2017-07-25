 أمير الباحة يستقبل البطل الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يستقبل البطل الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي المعتصمون على بوابات الأقصى يؤدون صلاة الظهر أمام بوابتي المجلس والأسباط نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير المكسيك لدى المملكة سمو أمير منطقة الباحة يستقبل أعلاميو المنطقة دوره تدريبيه عن “إدارة وبناء فريق العمل الناجح” إغلاق 6 ملاحم مخالفة في نجران .. وآل حرفش يشدد على تكثيف الجهود الرقابية جامعة الباحة تعلن عن اسماء المقبولين في الدفعة الاولى محافظ بلجرشي يسلم السيارة الاولى في مهرجان التسوق تسريب صور هاتف سامسونج الجديد Galaxy S8 Active شاهد.. عسكري أردني يقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية سقوط قذائف قرب السفارة الروسية في دمشق زعيمان قبليان: الدوحة صرفت المليارات في دعم الحوثي تحت مسمى إعمار صعدة

أمير الباحة يستقبل البطل الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي

أمير الباحة يستقبل البطل الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي
المناطق _عبدالرحمن سفر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم . العريف سعود احمد الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي يرافقه اخيه الرقيب عطيه احمد الزهراني والمشارك بالحد الجنوبي . اثر خروجة من المستشفى .
وعبّر أمير منطقة الباحة عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الأمن البواسل من أبناء هذا الوطن الغالي في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن , مبيناً أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء عملهم في ميدان العز هم وسام شرف على صدر الوطن، وهم راسخون في ذاكرته ولا يمكن نسيان ما قدموه ، مضيفاً أن منسوبي القطاعات العسكرية يتميزون بنخبة من الرجال البواسل الذين تلقوا تدريبات عالية ومكثفة ويقومون بعمل إحترافي ويمتازون بالشجاعة والإقدام , داعياً الله تعالى أن يكتب للمصاب ” الزهراني ” الأجر والثواب والشفاء في القريب العاجل.
فيما التقطت الصوره التذكارية مع سموه
من جانبه قدم العريف الزهراني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمونه من حرص واهتمام بالقطاعات العسكرية بالمملكة , مقدما شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية اولا بأول والتى كان لها بالغ الأثر لتعكس بذلك اهتمام ولاة الامر يحفظهم الله مؤكداً أنه لن يتوانى هو وزملائه في بذل أرواحهم ودمائهم في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>