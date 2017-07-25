أمير الباحة يستقبل البطل الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة اليوم . العريف سعود احمد الزهراني أحد مصابي الحد الجنوبي يرافقه اخيه الرقيب عطيه احمد الزهراني والمشارك بالحد الجنوبي . اثر خروجة من المستشفى .

وعبّر أمير منطقة الباحة عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الأمن البواسل من أبناء هذا الوطن الغالي في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن , مبيناً أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء عملهم في ميدان العز هم وسام شرف على صدر الوطن، وهم راسخون في ذاكرته ولا يمكن نسيان ما قدموه ، مضيفاً أن منسوبي القطاعات العسكرية يتميزون بنخبة من الرجال البواسل الذين تلقوا تدريبات عالية ومكثفة ويقومون بعمل إحترافي ويمتازون بالشجاعة والإقدام , داعياً الله تعالى أن يكتب للمصاب ” الزهراني ” الأجر والثواب والشفاء في القريب العاجل.

فيما التقطت الصوره التذكارية مع سموه

من جانبه قدم العريف الزهراني شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمونه من حرص واهتمام بالقطاعات العسكرية بالمملكة , مقدما شكره لسمو أمير منطقة الباحة على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية اولا بأول والتى كان لها بالغ الأثر لتعكس بذلك اهتمام ولاة الامر يحفظهم الله مؤكداً أنه لن يتوانى هو وزملائه في بذل أرواحهم ودمائهم في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي .

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .