الأمير سعود بن نايف يدشن ملتقى “بيئي 1” ويؤكد على مضاعفة الجهود والحد من الأضرار المرافقة للعمليات الصناعية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول (بيئي1)، والذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على هامش يوم البيئة العربي، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي ومدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأكد سموه على أهمية هذه الفعاليات التي تعمل على تطوير الأنشطة البيئية، مشيراً سموه إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية عامة وواجب وطني ينبغي أن يحرص عليه الجميع، مؤكداً سموه أن المنطقة الشرقية تزخر بالعديد من المصانع التي تساهم في التنمية، مما يتوجب مضاعفة الجهود لتعزيز الاهتمام بالحد من الأضرار البيئية التي ترافق العمليات الصناعية، كما اطلع سموه على محاور وأهداف الملتقى والفعاليات المصاحبة، ثم تفضّل سموه بتدشين الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي للملتقى والتوقيع على الملصق التذكاري.

من جانبه عبر معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ على اهتمام سموه ودعمه الدائم لكل المناشط المعنية بالبيئة، والتي تسعى للحفاظ على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية معتبراً ذلك من الواجبات الدينية والوطنية والأخلاقية، مؤكداً أن ذلك جزء من مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.