 أمير القصيم يشيد بمستوى فعالية آرت سكوير وما أوجدته للشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشيد بمستوى فعالية آرت سكوير وما أوجدته للشباب

أمير القصيم يشيد بمستوى فعالية آرت سكوير وما أوجدته للشباب
المناطق _ بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بما احتوته فعالية آرت سكوير ، من برامج متميزة تعود بالنفع والفائدة على شباب وفتيات المنطقة والمشاركين من مختلف مناطق المملكة ، وما تضمنته من مجسمات ورسوم كاريكاتيرية ولوحات مختلفة تجسد مختلف أنواع الفنون التشكيلية بشكل عام ، مشيداً بالمستوى الرائع للفعالية وفكرتها التي تساهم في نشر الفن التشكيلي بكافة أشكاله وإثراء الحركة التشكيلية ، منوهاً بما شهدته من إقبال ملحوظ من مختلف شرائح المجتمع للإطلاع على البرامج المتنوعة ، معبراً عن إعجابه بالجماليات التي احتوتها الفعالية وتميزها وما وظفه المشاركين والمشاركات من أدوات فنية انعكست على مساحات أعمالهم ، مبدياً فخره واعتزازه بأن يرى أعمال الشباب والفتيات السعوديين المبدعين والملهمين بالفنون البصرية بهذا الشكل المتميز والمتفرد ، مشيداً بالتناغم الجميل ما بين جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ، والقطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى ، التي أخرجت هذا العمل الرائع كمساهمة حقيقية من المؤسسات الوطنية بالتعاون مع القطاع الحكومي في إيجاد مناشط تخدم شباب وفتيات المنطقة ، داعياً جمعية الثقافة والفنون إلى مضاعفة الجهود وإيجاد فعاليات متنوعة وفق اختصاصاتها تسهم في إبراز مواهب وإبداعات الشباب بالمنطقة ، وتعزز من الحركة الثقافية وترفع الوعي بأهميتها ومجالاتها المتنوعة وتمكن الشباب لاكتساب المهارات وتطوير المواهب المختلفة ، مثمناً دور أمانة المنطقة وتفاعلها الدائم مع كافة المناشط ، ومساهمتها الفعالة في إنجاح هذه الفعالية ، مشيداً بدعم رجال الأعمال والمؤسسات وحسهم الوطني في هذا الاتجاه.

جاء ذلك بعد أن ألتقى سمو أمير منطقة القصيم اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة مدير جمعية الثقافة والفنون عبدالله الزيد ، وعضو الجمعية والمشرف على فعالية آرت سكوير سلمان الضباح ، والمدير التنفيذي للفعالية أحمد الصقري ، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير الختامي للفعالية ، التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون ومجموعة بارتي ، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم.

حضر اللقاء المهندس محمد المجلي أمين منطقة القصيم ، والجهات المشاركة والراعية للفعالية.

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