 بالفيديو : انطلاق الرحلة التجريبية لقطار الحرمين من جدة إلى المدينة بحضور نائب أمير مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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بالفيديو : انطلاق الرحلة التجريبية لقطار الحرمين من جدة إلى المدينة بحضور نائب أمير مكة

المناطق _ جدة

انطلقت اليوم الثلاثاء أولى الرحلات التجريبية لقطار الحرمين بين جدة والمدينة المنورة، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين بوزارة النقل ومنطقة مكة المكرمة والإعلاميين.

وسار القطار بسرعة تتراوح بين 25 و100 كيلو متر في الساعة منذ خروجه من محافظة جدة حتى وصوله مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابع، وفق المخطط له كونه في مرحلة تجريبية، وبعد تجاوز رابغ سينطلق القطار بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين هو خط حديدي مزدوج بطول 450 كيلو متراً ويشمل 35 قطاراً مجهزاً بأحدث الوسائل التقنية، يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً معظمهم من الحجاج والمعتمرين الزوار، بجانب المواطنين والمقيمين، ومن المقرر تشغيل القطار رسمياً بداية 2018.

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