الفيصل يعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية بجدة

يعقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، غدا الأربعاء في مقر الإمارة بجدة مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، والذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ، ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.

وسيكشف الأمير خالد الفيصل عن تفاصيل المشروع السكني والإداري والترفيهي والذي يشارك في تنفيذه القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، كما سيتطرق أيضا إلى أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها للمنطقة.