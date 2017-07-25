يعقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، غدا الأربعاء في مقر الإمارة بجدة مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، والذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ، ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.
وسيكشف الأمير خالد الفيصل عن تفاصيل المشروع السكني والإداري والترفيهي والذي يشارك في تنفيذه القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، كما سيتطرق أيضا إلى أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها للمنطقة.
الفيصل يعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية بجدة
يعقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، غدا الأربعاء في مقر الإمارة بجدة مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، والذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ، ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.
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