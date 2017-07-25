 الفيصل يعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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الفيصل يعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية بجدة

الفيصل يعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية بجدة
المناطق _جدة

يعقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، غدا الأربعاء في مقر الإمارة بجدة مؤتمرا صحافيا للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، والذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ـ حفظه الله ـ  في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ، ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.
وسيكشف الأمير خالد الفيصل عن تفاصيل المشروع السكني والإداري والترفيهي والذي يشارك في تنفيذه القطاع الخاص بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ، كما سيتطرق أيضا إلى أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها للمنطقة.

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