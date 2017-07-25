 مصادر: المملكة تعين “جولدمان” مستشارا لبيع حصة بمطار الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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مصادر: المملكة تعين “جولدمان” مستشارا لبيع حصة بمطار الرياض

مصادر: المملكة تعين “جولدمان” مستشارا لبيع حصة بمطار الرياض
المناطق _ الرياض

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المملكة عينت جولدمان ساكس لإدارة بيع حصة في مطار الرياض وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.

 

وقالت المصادر إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من دون الكشف عن إطار زمني للبيع.

 

ولم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية لكن مطار الرياض هو ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

 

وسلط مسؤولون الضوء على قطاع النقل باعتباره قطاعا يحظى بأولوية في عمليات الخصخصة مع تطلع المملكة لتقليص الإنفاق الحكومي وتحسين الخدمات وتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.

 

غير أن العملية استهلكت وقتا للتنفيذ.

 

وكانت المملكة قالت في نوفمبر تشرين الثاني 2015 إنها تتوقع البدء في خصخصة مطارات في الربع الأول من عام 2016.

 

وتأسست شركة الطيران المدني السعودي القابضة لإدارة عملية الخصخصة وفق ما تقوله الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها الإلكتروني. ولم ترد الهيئة على طلب للتعليق على بيع الحصة في مطار الرياض.

 

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي 22.5 مليون مسافر في 2016 بارتفاع نسبته 0.9 بالمئة على أساس سنوي.

 

وتحاول المملكة جمع 200 مليار دولار في السنوات القادمة من خلال بيع حصص في أصول مثل المطارات.

 

كما استعانت الحكومة بشركات أجنبية لإدارة بعض مطاراتها بما في ذلك شركة مطارات دبلن (دي.إيه.إيه) التي فازت في 2016 بعقد إدارة وتشغيل الصالة الخامسة الجديدة بمطار الرياض.

 

وفازت مجموعة شانجي السنغافورية للمطارات في أبريل نيسان بعقد لتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لفترة تمتد إلى 20 عاما.

 

يأتي دور جولدمان في وقت تعزز فيه بنوك الاستثمار وجودها في المملكة من أجل الاستفادة من برنامج الخصخصة بالبلاد مثل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو الذي تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار.

 

وكانت رويترز ذكرت في يونيو حزيران أن جولدمان ساكس تقدم في الآونة الأخيرة لهيئة السوق المالية السعودية بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة.

 

وامتنع متحدث باسم جولدمان ساكس في لندن عن التعليق.

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