 شرطة رياض الخبراء تتوصل لجانٍٍ أقدم على قتل مقيمٍ آخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة رياض الخبراء تتوصل لجانٍٍ أقدم على قتل مقيمٍ آخر

شرطة رياض الخبراء تتوصل لجانٍٍ أقدم على قتل مقيمٍ آخر
المناطق _ رياض الخبراء
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن مركز شرطة محافظة رياض الخبراء تلقى بلاغاً مساء يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/١١/١هـ عن تعرض مقيمٍ من جنسيةٍ آسيوية في العقد الثالث من العمر لطعنةٍ نافذة بآلةٍ حادة في الجزء العلوي من الصدر ، مما أدى إلى وفاته متأثراً بما لحق به من إصابات ..
مشيراً إلى استكمال المختصين بمركز شرطة رياض الخبراء وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإجراءات الضبط الجنائي للحادثة ..
فيما تم ضبط المتهم ( آسيوي الجنسية ) في العقد الرابع من العمر والذي أقر عند سماع أقواله بما بدر منه اتجاه المجني عليه إثر خلافٍ كان بينهما ..
ليجري إيداعه التوقيف وإحالته لدائرة النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص

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