 مركز الأمير نايف للسلام والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد يقيم ورشة عمل للشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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مركز الأمير نايف للسلام والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد يقيم ورشة عمل للشباب

مركز الأمير نايف للسلام والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد يقيم ورشة عمل للشباب
المناطق _ الدمام

يقيم مركز الأمير نايف للسلام  والتسامح بجامعة الأمير محمد بن فهد، ورشة عمل بعنوان : مفهوم التسامح كما يراه الشباب، وذلك يوم الثلاثاء القادم 1 أغسطس القادم، وسوف يشارك في هذه الورشة عدد من فئات الشباب من بينهم طلاب الجامعة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين بفئة الشباب.

ويسعى المركز خلال هذه الورشة الأولى إلى تحقيق الاهداف المرجوة لتعزيز قيم السلام والتسامح والمساهمة في تحقيق التنمية، حيث تهدف إلى اخذ اراء الشباب ومناقشتهم وتبادل الافكار فيما بينهم بما يعزز لغة الحوار وتقبل الاخر والخروج بحلول وسطية مرضية للجميع تساعد وتساهم في تعزيز قيم السلام والتسامح لتحقيق التنمية ورؤية المملكة لعام 2030.

من جهته قال المشرف العام على المركز، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، أن هذه الورشة تعد أولى مبادرات المركز الفعلية، حيث تهدف إلى قياس مفهوم التسامح لدى الشباب، فيما يسعى المركز إلى مناقشة المشاركين من فئة الشباب وتبادل الأفكار معهم بهدف تعزيز الوسطية والتسامح، والتي تساهم بدورها في تحقيق التنمية والقضاء على الأفكار المنحرفة والشاذة لدى الشباب.

وبين العنزي أن الورشة تستقطب عدد كبير من الشباب من طلاب الجامعات والمدارس، حيث ستقام في جامعة الأمير محمد بن فهد، وسط مشاركة اكاديمية إضافة إلى العديد من الأنشطة المصاحبة لها.

 

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