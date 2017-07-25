التسويق الرقمي خيار الشركات الناشئة المستقبلي لقلة الكلفة وتنوع الأدوات

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يحتل “التسويق الرقمي” مكانا بارزا في منظومة انشطة المؤسسات الاقتصادية خصوصا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونه من أهم الأدوات المناسبة لتسويق المشاريع، وإبراز الصورة الذهنية للمستثمرين ورواد الأعمال، لما يحمله من تنوع في أدوات التسويق، فضلا عن المساحة التسويقية التي يغطيها .

وقال التقرير الذي نشرته مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية لشهر (يوليو 2017) بأنه رواد الأعمال الجدد، ممن خاضوا تجربة التسويق الرقمي، حققوا أرقاماً عالية .. مشيرا إلى أن التحولات الاقتصادية ستسهم بشكل كبير في جذب كثير من أصحاب الأموال للدخول في هذا المجال، الذي يعد مظلة كبيرة تقع تحتها عشرات التقنيات والقنوات التي تستخدم للتسويق، مثل: التسويق عبر البريد الإلكتروني أو عبر الشبكات الاجتماعية أو عبر الهواتف الذكية أو عبر محركات البحث أو عبر ما هو متصل بالمتاجر الإلكترونية التي لديها وجود فعلي على الأرض

ونسب التقرير لخبير التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي وتطوير المشاريع الرقمية ومؤسس شركة iclick حاتم الكاملي قوله بأنالتسويق الرقمي هو امتداد طبيعي لمفهوم التسويق بشكله العام ولكن باختلاف الأدوات، إذ يركز التسويق الرقمي على استخدام المنصات الرقمية للوصول للجمهور المستهدف بشكل دقيق وأقل تكلفة من التسويق الكلاسيكي وبقدرة على تحليل مدى تفاعل الجهور مع المنتج أو الخدمة أو الإعلان. وهو كما ذكرت امتداد طبيعي لمفهوم التسويق بشكله العام فلا يمكن فصل التسويق الرقمي والتميز فيه دون بناء استراتيجية تسويقية متكاملة وفق منهجيات التسويق المعروفة.

ويضيف بأن أهم ما يميز التسويق الرقمي هو قلة التكاليف وتنوع الأدوات ويشمل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية والإيميل ومحركات البحث وغيرها الكثير من الأدوات التي تغطي مساحة كبيرة لمختصي التسويق الرقمي في تنويع طرق التسويق والتحليل والإعلان، إضافة لقدرة التسويق الرقمي على توفير منصات لتحليل سلوك المستهلك، وتحليل سمعة العلامات التجارية بشكل دقيق وأقل تكلفة، وكذا القدرة على الوصول للشريحة المستهدفة بشكل عالي الدقة، حيث يمكِّن مختصي التسويق الرقمي من معرفة كم عدد الأشخاص المهتمين بالسفر مثلاً في المملكة؟ وما هي الشريحة العمرية المهتمة بالسفر؟ ومعدل مرات سفرهم وتنقلهم واهتماماتهم الأخرى. كل هذه المعلومات تميز التسويق الرقمي عن الطرق الكلاسيكية في التسويق التي تحتاج لوقت طويل وتكاليف عالية لمعرفة مثلاً كم عدد المهتمين بالسفر في مدينة جدة، بينما التسويق الرقمي لديه قنوات وأدوات تزيد على 3000 أداة تسهل عملية تحليل الجمهور المستهدف ومعرفة اهتماماته.