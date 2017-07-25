التاجر الصغير في نادي براعم الظهران الموسمي

ضمن برامج وفعاليات نادي براعم الظهران الموسمي أقيمت فعالية التاجر الصغير والتي تهدف إلى تعليم الصغار أساسيات التعاملات المالية وتحفزهم في البيع والشراء وتعطيهم الجرأة في ذلك دون خوفً أو رهبة

وتحدث فهد الصيعري والد الطالب فيصل عن مشاركة ابنه : ان هذه الفعالية تزيد التنافس الشريف بين الطلاب وتجعلهم متأهبين لذلك وهذا مارأيته في ابني الذي قضى ليلته يفكر كيف يشارك ويكسب وكيف يكون متجره الصغير وبهذه المناسبة أشكر إدارة النادي على جهودهم العظيمة واتمنى مثل هذه الفعاليات تقام ضمن الأنشطة المدرسية وليست بالموسمية فقط لفائدتها وتأثيرها على الصغار

ومن جهته قال فهد العتيبي ولي أمر أحد الطلاب : أشكر القائمين على النادي وهذه الفعالية تزيد من ثقة الصغار باأنفسهم وتجعله يتعلم كيف يفكر ويخطط وينفذ مشروعه وتكبر معه هذه الاسس لتكون نواة لتجارة المستقبل

وتحدث مدير نادي براعم الظهران الأستاذ بندر القحطاني :

ان من اهم الأسس التي نربي عليها ابنائنا قيمنا العظيمة التي جاء الاسلام وثبتها ومن ذلك قيمة التعاون والكسب الحلال ونحن في براعم الظهران نحاول أن نرتقي بأبنائنا الطلاب من خلال هذه القيم ولعل من اللافت ذكر برنامج التاجر الصغير الذي يقوم فيها الطالب بجلب بضاعته وفق معايير تضعها لجنة الفعاليات في النادي ويقوم بتزيين متجره والبيع فيه

وقدلاقى هذا البرنامج إستحسان كثير من رواد النادي من أباء أو زوار