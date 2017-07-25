 أمطار متفرقة وجريان سيول بمحافظات جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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أمطار متفرقة وجريان سيول بمحافظات جازان

أمطار متفرقة وجريان سيول بمحافظات جازان
المناطق _ جازان

تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة وتشكل سحب متفرقة على عددا من المحافظات والمرتفعات الجبلية الشرقية
كما نتج عن هطول الأمطار ، جريان عددا من الأودية شملت محافظات ” الريث ، هروب ، العارضه ، ووادي خلب ووادي ليه ووادي جازان ووادي بيش.

وتوقع الراصد الجوي جابر مغفوري من طقس جازان استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة جازان والخشل والعارضة وهروب والحقو والأجزاء الشرقية من أبوعريش، كما تمتد لتؤثر على المناطق الساحلية.

فيما شدد الدفاع المدني ضرورة أخذ الحيطة والحذر مع أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية.

كما ‏قامت لجنة الأوديه والعقوم ولجنة التعديات بمحافظة صبيا بإزاله العقوم الإعتراضيه بمجرى وادي شهدان والتي تشكل خطرا على القرى المجاورة وذلك قبل موسم الأمطار حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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