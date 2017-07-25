محافظ الدرب يفتتح نادي الحي بمدرسة أبو السداد الابتدائية للبنين..

افتتح محافظ الدرب بمنطقة جازان حسن بن عبدالله أبو شرحة مساء أمس, نادي الحي بالمحافظة, بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, وذلك بمقر النادي بمدرسة أبو السداد الابتدائية للبنين بالمحافظة.

وقام أبو شرحة بجولة على مرافق النادي وقف خلالها على آلية سير العمل في النادي وفعالياته، وما يقدمه من خدمات اجتماعية وعلمية وثقافية لمرتاديه من الطلاب والمواطنين من أبناء الحي والمجتمع ، مطلعاً على أنشطة النادي المختلفة، وعلي برامج الدورات الرياضية المختلفة المنفذة بالنادي، وشاهد جانباً من الدورات وبعض الأنشطة الثقافية، والأعمال والمجسمات والمعارض التوعوية المقامة داخل النادي.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى مدير النادي هادي جبلي كلمة رحب فيها بالحضور, موضحاً أن نادي الحي يعد الأول في المحافظة ويهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدي الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لهم, من خلال فتح أبوابه يومياً من أجل ممارسة مختلف البرامج والأنشطة في مكان جاذب لجيل واعد والمتوقع منه بإذن الله أن يعزز القيم ويهتم بالمبدعين ويبرز الموهوبين وتعين على حل المشكلات التي تواجه أولياء الأمور وأبنائهم، كخدمة تعليمة وتربوية مجانية, لافتاً إلى أن النادي عمل على إعداد الخطة المناسبة في ضوء الدليل التشغيلي له بما يتناسب مع نوعية المستفيدين والأنشطة التي يرغبونها وفق ميولهم وقدراتهم بحيث تكون شاملة ومتنوعة وتخدم أفراد المجتمع.

بعد ذلك ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس كلمة تطرق فيها إلى أهمية أندية الحي للأنشطة التعليمية والترويحية نظراً لأنها تأتي للحاجة الماسة لاستثمار أوقات الفراغ لأبنائنا وبناتنا الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لهم ولأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وأشار إلى أن الأندية مكان تربوي وآمن ومهيأ بكافة الخدمات التعليمية والمقرات الجاذبة والأنشطة الثرية لتشكل بيئة جاذبة ومميزة تقوم على تنمية المهارات المختلفة والمعارف المتنوعة والهوايات المختلفة والأنشطة والفعاليات المتعددة والمجالات التي تتناسب مع المجتمع المحيط بالنادي من أجل إكساب النشء والأجيال, السلوكيات الإيجابية والمهارات التربوية الراقية التي تخرج لنا جيلاً واعياً ونافعاً وحريصاً على ذاته ووقته وخدمة قضايا مجتمعه وتعزيز انتمائه نحو قيم دينه وولائه لوطنه وقادته ليكون فرداً منتجاً وفاعلاً, وكذلك لتمد جسور التواصل مع المجتمع المحيط لمعالجة مشكلاته الاجتماعية والتربوية، ولتسهم في الحد من الظواهر السلبية, مقدماً شكره للقائمين على النادي وفريق العمل على الجهود المبذولة في التجهيزات والبنية التحتية للنادي والصورة المشرفة التي ظهر بها.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل المختلفة, ثم تم تسليم شهادات الشكر للجهات المشاركة والرعاية للحفل.