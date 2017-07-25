 بنهاية حملة “وطن بلا مخالف” يوم أمس.. جوازات عسير تنهي إجراءات مغادرة اكثر من ٢١ ألف مخالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 2 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 25 يوليو 2017 ميلاديا

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بنهاية حملة “وطن بلا مخالف” يوم أمس.. جوازات عسير تنهي إجراءات مغادرة اكثر من ٢١ ألف مخالف

بنهاية حملة “وطن بلا مخالف” يوم أمس.. جوازات عسير تنهي إجراءات مغادرة اكثر من ٢١ ألف مخالف
المناطق _ عسير

أنهت جوازات منطقة عسير إجراءات مغادرة (٢١٤٤٨ ) وافد مخالف في منطقة عسير حتى يوم أمس الاثنين الموافق  ١ / ١١ / ١٤٣٨  وهو آخر يوم من الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) عبر مواقع تنفيذ الحملة بمنطقة عسير والمتمثلة في إدارة متابعة الوافدين بابها وشعبة متابعة الوافدين ببيشة وظهران الجنوب و جوازات مطار ابها الإقليمي .
وأوضح المتحدث المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة عسير العقيد / عبدالله بن حسين ال هادي أن مدة  تنفيذ الحملة كانت ٩٠ يوماً ابتداء من ١/ ٧/ ١٤٣٨ ثم صدرت الموافقة السامية بتمديد الحملة لمدة ٣٠ يوم انتهت يوم أمس الاثنين الموافق  ١ / ١١ / ١٤٣٨ استفاد منها ٢١٤٤٨ وافد مبينا ان هدف الحملة مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة مرحل .

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